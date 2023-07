Joe Biden recevra le président israélien le 18 juillet

Il "insistera sur l'importance des valeurs démocratiques que nous partageons et des moyens d'avancer la liberté, la prospérité et la sécurité pour les Palestiniens et les Israéliens", a indiqué Karine Jean-Pierre dans un communiqué, en précisant que Joe Biden réaffirmera aussi le "soutien indéfectible" de Washington à la sécurité d'Israël qui fête cette année son 75e anniversaire. La visite intervient alors que les relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis se sont tendues, l'administration Biden appelant de manière répétée à une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien et critiquant l'expansion de la colonisation israélienne sous Benjamin Netanyahu. Ce dernier, qui dirige l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, n'a pas été invité à la Maison Blanche depuis sa réélection en novembre 2022. Interrogé le week-end dernier sur CNN pour savoir pourquoi il n'avait pas invité Benjamin Netanyahu, le président américain avait répondu que le Premier ministre "cherche à gérer ses problèmes actuels au niveau de sa coalition" gouvernementale, l'une des plus "extrêmes qu'il ait jamais vue". Les deux dirigeants aborderont aussi "les liens militaires de plus en plus étroits entre la Russie et l'Iran et les activités déstabilisatrices de Téhéran dans la région", souligne le communiqué de la Maison Blanche. Isaac Herzog, qui joue un rôle essentiellement protocolaire, s'adressera également aux deux chambres du Congrès réunies en session plénière lors de cette visite les 18 et 19 juillet. (Belga)