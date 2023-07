La 143e édition de la Foire du midi s'ouvre samedi, jusqu'au 20 août

Pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19, quelque 130 attractions et stands alimentaires seront accessibles pendant plus d'un mois, sur un parcours de 1,6 kilomètre. L'événement s'étendra depuis la porte de Hal jusqu'aux Arts et Métiers, le long du boulevard du Midi, chaque jour de 13h00 (11h00 pour les stands d'alimentation) à minuit (01h00 durant le week-end). De l'aveu de l'échevin, la sécurité a été renforcée sur plusieurs aspects. La vitesse sera limitée à 30 km/h aux alentours du champ de foire et les trottinettes et vélos seront interdits sur le site lui-même. La Ville de Bruxelles est revenue sur son intention d'accorder à la Foire une dérogation aux normes de bruit à respecter en raison, dixit l'échevin, d'une erreur matérielle dans la formulation de la décision. Il est vrai que des riverains avaient introduit un recours au Conseil d'État. Selon M. Maingain, les normes sonores restent en vigueur (jusqu'à 95 décibels en journée ; et maximum 75 décibels après 22h00, NDLR). Il y aura 33 sonomètres sur le site. Comme chaque année, à l'initiative du coordinateur des forains Patrick De Corte, une après-midi récréative sera offerte à des enfants malades et/ou atteints de handicap. Six à sept associations pourront faire bénéficier 200 jeunes des plaisirs de la foire, le 10 août. La dernière journée de la foire sera à prix réduits pour certains métiers. (Belga)