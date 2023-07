La Chambre adopte une loi sur l'accessibilité des télécoms aux personnes handicapées

La législation, fruit de la transposition d'une directive européenne, entrera en vigueur à partir de 2025. Le régulateur des télécoms, l'IBPT, contrôlera si les produits et services sont bel et bien accessibles. Le texte a été adopté à l'unanimité des votants. La N-VA et le Vlaams Belang se sont abstenus. (Belga)