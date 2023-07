La CSC demande au gouvernement d'interdire les produits de nettoyage dangereux

Le syndicat chrétien rappelle que des chercheurs de la VUB avaient mis en lumière, en 2018, que le taux de mortalité était deux fois plus élevé chez les femmes et les hommes actifs dans le secteur du nettoyage, et que leur étude pointait la responsabilité des substances présentes dans les produits utilisés. La CSC Alimentation et services a commandité une nouvelle étude en janvier dernier, pour étudier les substances présentes sur les étiquettes des produits de nettoyage les plus courants. "Les résultats sont effrayants: de nombreux produits de nettoyage courants contiennent soit des perturbateurs endocriniens, soit des produits allergènes, soit les deux", déclare Kris Vanautgaerden, secrétaire national de la CSC Alimentation et services. "A l'heure actuelle, des produits de nettoyage chimiques garantis sans danger, cela n'existe tout simplement pas. Seuls des produits moins ou peu dangereux. De plus, la plupart du temps, seul le fabriquant est au courant de la composition des produits", poursuit M. Vanautgaerden. Pour la santé des travailleurs, mais aussi des particuliers, le syndicat demande "que le gouvernement prenne les choses en main". "Cela passe notamment par imposer la communication des perturbateurs endocriniens sur les étiquettes. Il faut aussi accélérer le travail en cours au niveau européen et aller vers une interdiction des produits dangereux, afin d'obliger l'industrie chimique à développer des produits sains", conclut-il. (Belga)