La Flandre pourrait atteindre l'équilibre budgétaire en 2026

Cet un organe consultatif composé de syndicats et d'employeurs du nord du pays.s'attend à un déficit de 57 millions d'euros en 2026. Cette projection exclut toutefois le méga chantier d'Oosterweel près d'Anvers ainsi que le plan de relance du gouvernement flamand. Le fait que l'équilibre puisse être atteint plus tôt que prévu s'explique par une croissance économique plus forte, générant des revenus supplémentaires, ainsi que par la croissance démographique. De nombreuses dotations aux communautés sont en effet liées à la démographie. En outre, une partie des budgets alloués plus importante que prévu n'aura pas été dépensée. Le SERV met cependant en garde contre de grandes incertitudes, telles que l'inflation, la guerre en Ukraine et la hausse des taux d'intérêt. (Belga)