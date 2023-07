La victime d'une agression routière à Veldegem est décédée

Les faits s'étaient déroulés le dimanche 2 juillet dans l'après-midi à Veldgem. Un cycliste de 72 ans, originaire de Zwevele, et sa femme avaient été dépassés par un homme qui roulait sur un vélo électrique rapide. Une dispute avait alors éclaté, au cours de laquelle le septuagénaire avait été envoyé dans un fossé. Gravement touché, l'homme a succombé à ses blessures à l'hôpital mercredi. Le jour des faits, l'agresseur n'est pas resté sur place, mais a pu être rapidement identifié et arrêté pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail. Le suspect a finalement été libéré sous conditions le 3 juillet. En raison du décès de la victime, les faits ont été requalifiés en coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort. Le prévenu risque jusqu'à cinq ans de prison pour une telle infraction devant le tribunal correctionnel. (Belga)