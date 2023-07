La Wallonie franchit un nouveau pas vers une neutralité carbone à l'horizon 2050

"Ce texte renforce la Wallonie dans son rôle ambitieux et exemplaire en termes d'actions face aux dérèglements climatiques. Il pose les objectifs climatiques wallons et la base légale des mesures phares en matière de climat", a souligné, dans un communiqué, le ministre wallon du Climat, Philippe Henry. Concrètement, le décret permet à la Région de s'aligner sur les obligations européennes. Il jette les bases des conventions carbones (accords volontaires de 3ème génération avec les entreprises); prévoit une stratégie d'adaptation et renforce le rôle du Comité des experts sur le climat. Le texte devrait rentrer en application en janvier 2024, après une 3e lecture au gouvernement et l'approbation du parlement régional. (Belga)