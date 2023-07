L'ancien international portugais Nani signe à l'Adana Demirspor en Turquie

Le Portugais a signé pour deux saisons, dont une en option, a précisé le club sur son compte Twitter. L'ailier de 36 ans, champion d'Europe 2016 avec le Portugal, avait déjà évolué en Süper Lig sous les couleurs de Fenerbahce lors de la saison 2015-2016. L'ex-international (112 caps, 24 buts) a notamment brillé sous le maillot de Manchester United entre 2007 et 2014, y glanant quatre titres de champion d'Angleterre et une Ligue des Champions (2008), et du Sporting Portugal où il a effectué trois passages, remportant trois Coupes du Portugal. Il avait ensuite joué pendant près de trois ans dans le championnat nord-américain, à Orlando, avant de signer à Venise, en Serie A, puis au Melbourne Victory en juillet 2022. (Belga)