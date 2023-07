Le dollar au plus bas en 16 mois face à l'euro dans le sillage de l'inflation américaine

Vers 09H25 GMT (11H25 à Paris), le dollar perdait notamment 0,32% à 1,1166 dollar pour un euro après avoir reculé à 1,1170 dollar, un niveau plus vu depuis mars 2022. Le billet vert pâlit depuis la publication mercredi des données sur l'inflation, qui a freiné à 3% sur un an en juin aux Etats-Unis et s'approche désormais de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine (Fed). "Le marché est toujours convaincu qu'une nouvelle hausse des taux d'un quart de point de pourcentage est sur la table à la fin du mois pour la Fed, mais l'idée que ce sera la fin du cycle de resserrement monétaire gagne du terrain", explique Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets. "On peut se demander si une surprise d'une ampleur modérée", les analystes anticipant une inflation à 3,1%, "justifie une telle réaction du marché des changes", remarque Ulrich Leuchtmann, analyste chez Commerzbank. Selon lui, "le marché des changes prévoyait un nombre de hausses de taux peu réaliste et a dû corriger rapidement". Parmi les actifs à profiter de la faiblesse du dollar, l'or se hissait de 0,13% à 1.959,90 dollars l'once. Le métal précieux est aussi considéré comme une valeur refuge et tend à être privilégié quand la Fed cesse de remonter ses taux mais que des inquiétudes persistent sur l'économie mondiale. "Nous nous attendons à ce que l'or atteigne de nouveaux plus hauts historiques", avance Mark Haefele, analyste chez UBS. Plus tôt dans l'année, l'or avait atteint 2.062,99 dollars, frôlant déjà son sommet historique atteint pendant la pandémie de Covid-19 en août 2020 à 2.075,47 dollars. (Belga)