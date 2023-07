Le Pakistan obtient une aide des Emirats, son prêt du FMI approuvé

Le dépôt des Emirats intervient au lendemain de celui de deux milliards de dollars de l'Arabie saoudite et porte les réserves en devises du Pakistan à 7,5 milliards de dollars, plus du double par rapport à la semaine dernière. Dans la foulée de ces développements, le Fonds monétaire international a approuvé depuis Washington une aide à Islamabad d'une valeur de 3 milliards de dollars annoncée fin juin et visant à "soutenir le programme de stabilisation économique des autorités", a annoncé l'institution dans un communiqué. L'aide financière de pays amis était l'une des conditions posées par le FMI à cette facilité de prêt. "En tant qu'ami de longue date et pays frère, les Emirats arabes unis ont toujours apporté leur soutien au Pakistan", a tweeté mercredi soir le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. "Nous sommes profondément reconnaissants de ce geste et le considérons comme déterminant dans nos efforts pour stabiliser l'économie", a-t-il ajouté. Pour obtenir cet accord, le gouvernement pakistanais a également consenti à abandonner de populaires subventions pour les carburants et l'électricité, qui aidaient à amortir le coût de la vie. Des années de mauvaise gestion ont plongé l'économie du Pakistan dans une situation critique, exacerbée par la pandémie, l'envolée mondiale du coût de l'énergie et les inondations record de 2022. (Belga)