Les Belges à l'étranger - Pas de retour en Belgique pour Brecht Dejaeghere qui signe en MLS

"Brecht est un meneur de jeu avec un instinct offensif. Il a passé près de dix ans avec de grands clubs en Belgique et en France. Son expérience en Europe profitera au vestiaire", a déclaré Zoran Krneta, le directeur sportif du club de Caroline du Nord. Dejaeghere, 32 ans, a joué chez les jeunes au Club Bruges et à Courtrai. Il a également fait ses débuts au plus haut niveau avec les Kerels, lors d'un match face au Germinal Beerschot. À l'été 2013, Dejaeghere a déménagé à La Gantoise, où il a signé le chapitre le plus réussi de sa carrière. Avec les Buffalos, il a disputé 247 matches au cours desquels il a marqué 23 fois. Lors de la saison 2014-2015, il est devenu champion de Belgique avec Gand et a remporté la Supercoupe. Lors de la saison 2020-2021, Dejaeghere a été prêté par Gand au club français de deuxième division Toulouse. Dejaeghere est rapidement devenu capitaine de l'équipe et en 2022 le Téfécé faisait son retour parmi l'élite après son titre en Ligue 2. Cette année, Toulouse a remporté la Coupe de France en battant Nantes 5-1 en finale. À la fin de cette saison, son contrat expirant n'a pas été prolongé, faisant de lui un joueur libre. Des rumeurs évoquaient un retour en Belgique, mais Dejaeghere a opté pour une aventure outre-Atlantique. Le Charlotte FC n'est actuellement que douzième de la Conférence Est, à trois points de la première place qualificative pour les playoffs. (Belga)