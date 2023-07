Les communes de Tielt et Meulebeke approuvent un accord de principe sur leur future fusion

Mercredi, le conseil communal de Meulebeke a approuvé l'accord de fusion avec Tielt. Il s'agit de la seconde fusion de communes en Flandre occidentale, après celle de Ruiselede et Wingene. Une décision finale devrait être prise d'ici la fin de l'année. "D'ici là, le nom de la nouvelle commune devra être connu et l'organisation des zones de secours et de police devra être finalisée", a indiqué le bourgmestre de Meulebeke, Dirk Verwilst (CD&V). Les deux communes affirment avoir beaucoup de pain sur la planche pour les prochains mois. "Nous devons tout revoir d'un point de vue organisationnel, de nos systèmes informatiques à nos employés." Beaucoup de travail devra également être réalisé au niveau politique. "La fusion devra être achevée avant les élections communales d'octobre prochain. Nous passerons alors de 31 à 11 candidats. Cela fait partie des conséquences les moins agréables de ce processus", note M. Verwilst. Le nom de la nouvelle commune n'a pas encore été trouvé. "Personnellement, j'aimerais garder le nom de Tielt en tant que ville, et celui de Meulebeke en tant que commune. Si nous changions de nom, nous perdrions une partie de notre histoire", conclut le bourgmestre. (Belga)