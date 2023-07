Les nouvelles terrasses à nouveau autorisées rues de Fer et de l'Ange à Namur

En juillet 2021, la décision d'interdiction avait été prise car la Ville de Namur avait estimé que les cellules commerciales situées à côté de larges terrasses entravant la circulation des piétons perdaient de leur intérêt. Depuis, la situation a évolué, puisque les cellules commerciales inoccupées sont encore plus nombreuses et il faut trouver des solutions pour redynamiser la zone, où les loyers restent très élevés. Partant de ce constat, l'association Namur Centre-Ville, l'association des Commerçants de Namur, et la cellule Attractivité urbaine de la Ville de Namur se sont mises à table avec l'échevine de l'Attractivité urbaine, Stéphanie Scailquin (Les Engagés), afin d'offrir un meilleur avenir à cet axe commercial important de la capitale wallonne. Dans ce contexte, le collège communal a décidé d'autoriser à nouveau l'implantation de terrasses jusqu'à l'aménagement du piétonnier. Le passage restant libre devra être de 2,5 m, contre 1,5 m jusqu'à présent, afin de ne pas entraver la circulation des piétons. En pratique, la plupart des trottoirs sont donc exclus, mais c'est un signal fort donné au secteur Horeca, invité à se rapproprier la zone. En outre, la Ville de Namur entend faire des bars, snacks et autres restaurants une réelle plus-value pour cet axe commercial quand il sera piétonnisé, notamment en soirée. (Belga)