Les signalements de fraude ont baissé de 20% l'an dernier, selon le SPF Economie

Dans le détail, 11.162 signalements faisaient référence à des cas d'escroqueries en ligne (comme du phishing, de faux sites web, ...), 10.238 concernaient des cas de démarchage abusif (non-respect de la liste "ne m'appelez plus", par exemple), 7.885 portaient sur des cas de fraude à la vente et 4.076 avaient trait à des cas d'escroquerie dans le cadre d'un processus d'achat (partiellement fictif). Le rapport d'activités révèle que 18.625 dossiers ont été ouverts en 2022, soit 7.555 de moins qu'en 2021. "Cette diminution pourrait s'expliquer du fait qu'en 2021, l'Inspection économique avait enregistré un nombre record de contrôles du respect des mesures corona", avance le SPF. Le nombre d'avertissements émis (7.608 contre 7.017 en 2021) et de procès-verbaux rédigés (2.256 contre 1.781 en 2021) a toutefois augmenté en 2022 grâce à des contrôles plus ciblés. "Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la manière dont ils peuvent faire valoir leurs droits et s'adressent de plus en plus souvent au Point de contact de l'Inspection économique. (...) Le rôle profondément professionnel de l'Inspection économique dans le contrôle et le suivi de tous ces signalements est particulièrement important : les fraudeurs ne devraient pas pouvoir s'en sortir indemnes", se félicite la secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker. Et d'ajouter: "Lorsque Consumerconnect, la plateforme numérique unique pour les consommateurs, sera active l'année prochaine, il sera encore plus facile d'effectuer des signalements". (Belga)