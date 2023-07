L'UE lève les dernières restrictions d'importations du Japon, douze ans après Fukushima

"Nous sommes parvenus à lever les dernières limitations d'importation en lien avec l'accident de Fukushima. Nous avons pris cette décision sur la base de la science, des preuves existantes et d'une évaluation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)", a expliqué Mme von der Leyen. Après l'accident à la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, l'UE avait pris des mesures contre une possible contamination radioactive de produits alimentaires et d'élevage venant du Japon. Ces produits devaient être contrôlés et certifiés avant d'être envoyés sur le marché européen. Au fil des années, les mesures ont été assouplies. Les contrôles demeuraient obligatoires pour les champignons sauvages, certaines sortes de poissons et de plantes sauvages comestibles issus d'une dizaine de préfectures. Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, s'est montré particulièrement satisfait de cette décision. "Cela sera un soutien pour la reconstruction des régions concernées", a-t-il souligné. La décision européenne est prise alors que la polémique sur le déversement d'eaux de refroidissement de la centrale dans l'océan n'est pas éteinte. Malgré le feu vert donné par l'AIEA, la Chine a annoncé la réintroduction de limitations d'importation. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a insisté quant à lui, sur la solution qui devait être trouvée aux obstacles rencontrés par les exportateurs européens de viande de boeuf et de fruit pour atteindre le marché japonais. Les deux parties ont convenu d'y oeuvrer cette année. (Belga)