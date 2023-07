Mexique: six morts dans une attaque à l'explosif "sans précédent"

"C'est quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant ici", a déclaré mercredi le gouverneur du Jalisco, Enrique Alfaro, pourtant à la tête d'un des états les plus violents de la fédération (1.095 homicides et 750 disparitions rien que depuis le début de l'année). Le gouverneur a dénoncé "un acte de terreur brutale" qui s'apparente à un "défi à l'Etat mexicain dans son ensemble". Dans ce pays habitué à la violence, les attaques à l'explosif restent relativement rares. Le gouverneur a pointé la responsabilité de la "délinquance organisée", sans mentionner spécifiquement le Cartel Jalisco Nouvelle génération (CJNG), l'un des deux plus redoutables du Mexique. Trois policiers figurent parmi les victimes, avaient indiqué le gouverneur. L'attaque a également tué deux civils, d'après le procureur cité par le journal Milenio. Les assaillants ont utilisé "sept" engins "explosifs improvisés", d'après le gouverneur selon qui "l'attaque ciblait "le personnel du parquet de l'Etat (du Jalisco) et de la police municipale de Tlajomulco". Dans cette commune proche de Guadalajara, quelque 200 corps ont été retrouvés cette année dans des fosses communes. Il s'agit de victimes présumées de la guerre que se livrent les cartels. Les forces de sécurité visées par l'attaque à l'explosif se rendaient d'ailleurs mardi soir sur les lieux de la possible découverte d'une fosse commune, après un appel anonyme au représentant d'un des collectifs de civils qui cherchent les personnes disparues. D'après des informations de l'antenne locale de la chaîne de télévision Televisa, l'explosion est intervenue près d'un véhicule qui transportait les policiers. C'était "un piège" destiné à obtenir "la présence de nos policiers", selon le gouverneur. (Belga)