Mondiaux de para-athlétisme - Maxime Carabin champion du monde sur 400m en T52 avec un nouveau record du monde

Après avoir établi un nouveau record d'Europe et des championnats en 55.30 lors des séries mercredi, Carabin a cette fois battu le record du monde lors de la finale, s'imposant en 54.19, effaçant des tablettes le précédent record établi par le Japonais Tomoki Sato en 55.13 en 2018. Le Liégeois a devancé Sato, 2e en 56.41, et son compatriote Tatsuya Ito, 3e en 1:00.84. Léa Bayekula a pris la 7e place de la finale du 1500 m en T54 (fauteuil). La Bruxelloise de 28 ans a très nettement signé son meilleur chrono personnel en 3:24.18. L'ancien se situait à 3:31.34. Éliminée en séries du 800 m mardi, Léa Bayekula va encore prendre part au 400 m vendredi matin (11h33). Joyce Lefevre s'est classée 6e de la finale du 100 m en T34 (déficiences d'origine cérébrale/fauteuil) en 19.62 et Cecile Goens 8e et dernière en 23.21. Lefevre avait pris la 3e place de sa série (demi-finales) en 19.26 secondes, son record personnel se situe à 18.72. Goens s'était qualifiée au temps après avoir pris la 4e place de sa série le matin en 22.86. En revanche, la très jeune Chloe Van Eslande, 15 ans, ne disputera pas la finale du 400 m en T47 (amputation ou assimilées). Elle se consolera de sa 6e place dans sa série avec un nouveau record personnel en 1:07.29 (ancien 1:08.27). (Belga)