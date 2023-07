NBA - Sans surprise, la star des Lakers LeBron James va disputer sa 21e saison en NBA

Cela ne faisait plus vraiment de doute après une série de messages postés par la star des Los Angeles Lakers sur les médias sociaux. Il y faisait l'éloge des mouvements d'intersaison de sa franchise. "Je ne me soucie pas du nombre de points supplémentaires que je marque ou de ce que je peux ou ne peux pas faire sur le terrain", a déclaré "King" James devenu la saison dernière le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA et récompensé mercredi à ce titre comme auteur de la "Meilleure performance en matière de records" de l'année. "La vraie question pour moi est : "Puis-je jouer sans tricher à ce jeu ? Le jour où je ne pourrai pas donner tout ce que j'ai sur le terrain, j'en aurai fini avec ce jeu", a ajouté James. "Heureusement pour vous, ce jour n'est pas aujourd'hui". James avait laissé planer un (léger) doute sur la suite de sa carrière au cours de sa conférence de presse après que les Lakers ont été balayés (4-0) en finale de la Conférence Ouest par les Denver Nuggets, faisant allusion à un avenir incertain dans le basket, malgré encore une année de contrat. LeBron James devrait gagner près de 47 millions de dollars la saison prochaine et dispose d'une option d'environ 50 millions de dollars pour celle de 2024-2025. Le quadruple champion NBA, qui fêtera ses 39 ans le 30 décembre prochain, a toujours parlé de son désir de jouer en NBA avec son fils aîné, Bronny, 18 ans, qui évoluera la saison prochaine à l'Université de Californie du Sud (USC) à Los Angeles. (Belga)