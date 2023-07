TC Bruges - Jusqu'à cinq ans de prison et 640.000 euros d'amende pour un trafic d'êtres humains

Le 27 mai 2021, la police avait pris en filature une camionnette suspecte. Un groupe d'individus était sorti du véhicule une fois que celui-ci avait atteint les dunes. Un canot pneumatique, un moteur hors-bord, des bidons d'essence et de nombreux gilets de sauvetage - qui n'étaient pas appropriés à une telle traversée - les attendaient sur la plage. Au total, la police a intercepté 81 personnes. La plupart étaient d'origine vietnamienne. Certaines avaient déjà été sauvées des eaux le 19 mai alors qu'elles se trouvaient en détresse sur un bateau surpeuplé en pleine mer du Nord. Sur cette embarcation de 12 places, 49 exilés avaient alors embarqué. Le dirigeant présumé du groupe de passeurs, un Kurde irakien de 35 ans, a été condamné à cinq ans de prison par défaut. Un membre de 42 ans, interpellé sur la plage et de même nationalité, avait déjà écopé en janvier dernier de sept ans de prison ferme en appel devant la justice gantoise. L'enquête le visant avait mené à quatre compatriotes, que des écoutes téléphoniques avaient permis de relier à l'affaire. Deux d'entre eux étaient présents à Oostdunkerque la nuit du 27 mai. Le tribunal a condamné un prévenu de 26 ans et un autre de 54 ans à respectivement 30 et 40 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Un homme de 26 ans a été acquitté car il n'était pas passeur mais migrant. (Belga)