TC Charleroi - Quatre ans de prison ferme pour deux vols dont un avec violence

Le 4 avril dernier, une septuagénaire a déposé plainte à la zone de police Brunau pour le vol de son sac à main. Elle avait pris en charge le prévenu en auto-stop sur le bord de la route et s'était rendu compte de la disparition de son sac après avoir déposé le trentenaire. "C'est dégueulasse ce que j'ai fait", a indiqué ce dernier face au tribunal correctionnel. Deux jours plus tard, l'homme a commis un vol avec violence au sein d'un magasin local. L'employé, qui a poursuivi le prévenu sur le parking, a été repoussé et victime d'une chute au sol. Ce dernier a subi une fracture du bras. "Je vous garantis que je ne l'ai pas touché", s'est défendu le trentenaire. Une peine de quatre ans de prison ferme avait été requise contre l'homme connu pour dix antécédents correctionnels. Le ministère public a par ailleurs noté qu'il avait commis les faits deux mois après avoir obtenu un sursis probatoire. La défense avait plaidé une peine de travail. (Belga)