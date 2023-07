TC Charleroi - Trois ans de prison requis après une condamnation par défaut pour entrave à la circulation

Le 6 mars 2018, à Charleroi, le prévenu occupait le siège passager d'un véhicule qui a pris la fuite à la vue des policiers. "Le véhicule a doublé par la droite, est monté sur les trottoirs, a percuté d'autres véhicules et roulé en sens inverse", a expliqué le ministère public. Le passager a affirmé avoir demandé à son ami et co-prévenu de s'arrêter. Avant cela, l'homme a menacé avec un canif le gérant d'un café qui lui avait refusé l'accès. Le prévenu a cependant déclaré ne pas se souvenir de ces faits. Condamné par défaut à une peine de prison, le prévenu a formé opposition au jugement. Me Napoli, son avocat, a plaidé un acquittement pour les faits contestés et un sursis simple pour l'unique prévention de séjour illégal reconnue par son client. Le ministère public a requis une peine de trois ans de prison. Le jugement est prévu le 20 juillet prochain. (Belga)