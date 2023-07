Tour de France - Fabio Jakobsen abandonne avant la 12e étape

"En raison de ma chute lors de la quatrième étape, et après discussion avec l'équipe, nous avons décidé qu'il était préférable pour moi d'arrêter mon parcours dans le Tour de France ici. À ce stade, il me semble impossible d'arriver à Paris, car je ne suis pas en train de récupérer et mon corps ne se remet pas de la chute", a-t-il déclaré dans le communiqué de sa formation. "Je suis très triste de quitter la Grande Boucle, car j'avais de grands objectifs pour cette course et je voulais être à mon meilleur niveau avec l'équipe. Je vais maintenant prendre le temps de récupérer et de me changer les idées, et j'espère revenir à mon meilleur niveau plus tard dans la saison". Le sprinteur néerlandais de 26 ans a chuté lourdement à l'arrivée de la 4e étape sur le circuit automobile de Nogaro et n'a jamais récupéré la forme pour lui permettre de se mêler à la victoire dans les sprints. Il avait avant cela terminé 4e du sprint de la 3e étape à Bayonne. Jakobsen avait remporté une étape l'an dernier dans le Tour la 2e à Nyborg. Cette saison, Jakobsen a remporté 5 victoires dont deux étapes du Baloise Belgium Tour le mois dernier. (Belga)