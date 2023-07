Tour de France - Mark Cavendish opéré à la clavicule: "la beauté et la cruauté du cyclisme"

La rééducation "prendra un peu plus longtemps que les traditionnelles deux semaines pour une clavicule juste parce que j'ai des vis encore d'une précédente blessure", a expliqué Mark Cavendish, 38 ans, sur les réseaux sociaux. "Mais ce n'est l'affaire que de quelques semaines." Cavendish avait chuté après 136 km durant l'étape entre Libourne et Limoges samedi. Le sprinteur de l'Ile de Man partage le record de victoires d'étape (34) sur la Grande Boucle avec Eddy Merckx. La veille, Cavendish était passé tout près d'une victoire qui aurait fait de lui le seul détenteur de ce record, battu lors de la 7e étape à Bordeaux par le seul Jasper Philipsen. "Ce n'était pas la manière idéale de terminer avec le Tour de France, mais c'est à la fois la beauté et la cruauté du cyclisme", a ajouté Mark Cavendish qui devrait mettre un terme à sa carrière en fin de saison et qui disputait en principe son dernier Tour de France, même si Astana emploie les grands moyens pour le faire changer d'avis. Cavendish figurait aussi dans la sélection élargie pour les championnats du monde du 3 au 13 août à Glasgow en Écosse. Il est le dernier Britannique sacré champion du monde en 2011, lui qui compte 162 victoires à son palmarès. (Belga)