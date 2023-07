Tour de France - Van der Poel gagne le prix de la combativité: "J'aurais plutôt voulu gagner l'étape"

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a entamé la dernière difficulté en tête à un peu plus de 30 kilomètres de l'arrivée, mais n'a pu aller au bout. Il se voit néanmoins récompensé de ses efforts avec le prix de la combativité. "C'est un beau prix, même si j'aurais préféré gagner l'étape", a admis van der Poel, qui se remet d'un refroidissement, au micro de Sporza. "Mon corps n'avait pas assez récupéré pour être frais et gagner ici." "Je n'étais pas dans les meilleures conditions. Même si je me sentais mieux que les jours précédents, j'étais quand même à la limite. J'ai tout donné parce que c'était ma dernière chance de la semaine d'aller chercher une victoire", a ajouté le Néerlandais cité par les organisateurs. "Mais la réalité, c'est que je n'étais pas prêt pour une performance qui puisse me faire gagner. J'ai tenté de partir en solitaire, mais dans la dernière ascension j'étais vidé. Je pensais avoir suffisamment récupéré, mais c'était une course assez folle, le rythme n'a jamais baissé. Il faut être dans une forme maximale pour réussir à gagner dans une journée comme celle-là. Maintenant je vais essayer de progresser au niveau physique dans les jours qui viennent et voir si je peux recommencer. Le but, c'est toujours de gagner une étape." (Belga)