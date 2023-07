Tourisme: trois millions d'euros pour aider la Wallonie à rayonner à l'étranger

Un premier appel à projet avait été lancé en avril 2022. A la clôture de celui-ci, trois opérateurs ont été retenus et ont ainsi eu la possibilité de créer des événements attractifs ou d'amplifier l'impact d'événements majeurs à caractère culturel, sportif ou autre en Wallonie. Vu le succès de ce premier appel, l'exécutif a décidé de remettre le couvert afin d'offrir aux visiteurs étrangers ou du nord du pays l'opportunité d'assister à un événement de portée internationale et en même temps de visiter un ensemble de curiosités qui seraient susceptibles de les faire séjourner deux nuits, voire plus, en Wallonie. "La relance de la Wallonie passe aussi par le renforcement de l'attractivité touristique et par la mise en valeur de son patrimoine. C'est pourquoi, le gouvernement entend considérer le tourisme comme un secteur économique à part entière, créateur de richesse et pourvoyeur de nombreux emplois", a commenté, dans un communiqué, le ministre-président régional, Elio Di Rupo. (Belga)