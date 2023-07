Un homme interpellé après un coup de feu dans un TGV Annecy-Paris, pas de blessé

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été maîtrisé par un policier en civil avec lequel il s'est battu, a déclaré à l'AFP la vice-procureure Angélique Depetris, précisant qu'au cours de cette bagarre, "un coup de feu (était) parti". Une femme présente dans le train, Stéphanie Debord, a expliqué à l'AFP que cet homme s'était emparé de l'arme du policier et avait tiré, faisant état de son côté de deux coups de feu. Mme Depetris a annoncé qu'une information judiciaire avait été ouverte pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique". L'attaque s'est produite près du Creusot. L'homme a été "placé en garde à vue à la brigade de recherche d'Autun", a indiqué la vice-procureure. "Après la gare de Mâcon, un individu, qui était à l'entrée du sas, est entré avec des mains pleines de sang. J'ai dit au passager derrière moi: 'ce type-là est bizarre'. Je me suis aperçue qu'il avait cassé avec un marteau la vitre du train, qui était en marche. Il était complètement hagard, ailleurs", a raconté Mme Debord. "Le monsieur s'est levé, il a essayé de le maîtriser, c'est parti en bagarre, coups de poings, coups de pieds. Là, un policier en civil a été appelé (dans une autre voiture) par le contrôleur, il avait son arme sur lui. Il a essayé de le maîtriser; l'homme, un étranger, qui ne parlait pas français, était hors de lui. Il a pris l'arme et a tiré deux coups de feu", a-t-elle détaillé. (Belga)