Un nouveau réseau met les œuvres d'art des maîtres flamands "dans leur lieu"

Ce nouveau réseau déployé dans 75 endroits en Flandre s'ajoute au réseau temporaire des "Maîtres flamands in situ" qui a permis aux touristes de découvrir 45 joyaux artistiques cachés des 15e, 16e et 17e siècles, entre 2018 et 2020. "En Flandre, de nombreuses œuvres d'art importantes et magnifiques sont exposées en dehors des musées et sont toujours accrochées à l'endroit pour lequel elles ont été créées", explique Peter Wouters, de l'Openbaar Kunstbezit Vlaanderen. "L'expérience est différente si l'on connaît l'histoire, si l'on sait comment l'artiste a tenu compte de la lumière et du client. Si vous connaissez tout le contexte, la perception et l'expérience sont différentes." Openbaar Kunstbezit Vlaanderen espère que le réseau "Les maîtres flamands dans leur lieu" permettra de faire connaître ces œuvres d'art à un public plus large. La liste des sites participants se trouve sur le site vlaamsemeestersophunplek.be. (Belga)