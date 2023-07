Vandenbroucke veut augmenter le personnel dans les centres de psychiatrie légale

La députée faisait référence à un nouveau rapport de l'Inspection flamande des soins, qui a constaté de très graves lacunes dans les CPL de Gand et d'Anvers. Frank Vandenbroucke a appelé à prendre ce rapport avec nuance, le qualifiant toutefois de signal d'alarme ("wake-up call"). L'an dernier, le ministre avait déjà lancé un appel à projets de 7 millions d'euros dans le but de s'attaquer au problème de départs dans le personnel. L'ambition est de créer 324 nouvelles places et d'ainsi de réduire la pression sur le personnel. (Belga)