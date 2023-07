Wimbledon - Le compteur de victoires belges en double en Grand Chelem reste bloqué à six

Deux autres Belges avaient disputé la finale du double mixte à Wimbledon. Josane Sigart, associée à l'Australien Harry Hopman, s'est inclinée en 1932 face à l'Américaine Elisabeth Ryan et l'Espagnol Enrique Maier. Dans l'ère Open, Kim Clijsters avec un autre Australien Lleyton Hewitt a perdu la finale de 2000 contre les Américains Donald Johnson et Kimberly Po. L'an dernier, c'est à l'US Open que Kirsten Flipkens, qui faisait la paire avec le Français Edouard Roger-Vasselin, s'est inclinée en finale face aux Australiens Storm Sanders et John Peers. En double messieurs, Olivier Rochus et Xavier Malisse ont été sacrés à la surprise générale en 2004 à Roland-Garros alors que Dick Norman, associé au Sud-Africain Wesley Moodie avait atteint la finale sur la terre battue parisienne en 2009. En double dames, Josane Sigart, associée à la Française Dorine Metaxa a remporté Wimbledon en 1932, un an après avoir perdu la finale sur le gazon londonien, toujours avec Metaxa. Dans l'ère Open, Kim Clijsters a été couronnée en 2003 en double dames à la Porte d'Auteuil avec la Japonaise Ai Sugiyama, victorieuses aussi la même année de l'US Open, Le duo belge-japonais s'était incliné par contre en finale à Wimbledon en 2001 battu par l'Américaine Lisa Raymond et l'Australienne Rennae Stubbs. Plus récemment, avec Aryna Sabalenka, Elise Mertens compte à son palmarès l'US Open en 2019 et l'Open d'Australie en 2021, et avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei, Roland Garros en 2021 aussi. A Wimbledon l'an dernier, c'est avec la Chinoise Zhang Shuai qu'Elise Mertens s'était inclinée en finale contre les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. (Belga)