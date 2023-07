Wimbledon - Vliegen: "Pas de mots pour décrire le bonheur que j'ai éprouvé à jouer sur le central"

"Il n'y a pas de mots pour décrire le bonheur que j'ai éprouvé à jouer sur le central", a-t-il raconté à l'Agence BELGA. "C'est un endroit tellement teinté d'histoire. C'est un rêve d'avoir pu fouler ce gazon sacré. Concernant le match en lui-même, je trouve que nos adversaires ont joué à un très haut niveau, sans faire beaucoup de cadeaux. On pensait avoir l'ascendant après avoir remporté le deuxième set. Nous avons disputé un excellent tie-break avec quelques points somptueux. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été très solides. Pavic nous a mis beaucoup de pression au service. Même moi je rencontrais des difficultés à le retourner. Et Kichenok a tenu quand nous avons mené 0-30 à un moment (à 3-3, ndlr) sur sa mise en jeu. C'est ainsi." Joran Vliegen gardera donc un bon souvenir de son Wimbledon 2023 après l'amertume liée à son élimination au troisième tour du double messieurs avec Sander Gillé (ATP 23). "Nous étions venus pour autre chose qu'un troisième tour, alors que nous étions têtes de série. Qui plus est après cette finale à Roland-Garros. On en attendait plus. Ce fut dès lors super chouette, sur un plan personnel, d'avoir pu disputer une nouvelle finale, même si ce ne fut qu'en mixte. C'est tout de même un Grand Chelem. Et le plus emblématique des quatre. Cela restera donc quelque chose de très spécial", a-t-il conclu. (Belga)