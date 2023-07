Baloise Ladies Tour - Charlotte Kool remporte la 2e étape et réalise la passe de trois

(Belga) Charlotte Kool (Team DSM-firmenich) s'est imposée à l'arrivée de la 2e étape du Baloise Ladies Tour (2.1). Longue de 116,2 km, elle se disputait autour de Zulte d'où avait été donné le départ et où était jugée l'arrivée. La Néerlandaise, qui avait déjà enlevé le prologue et la première étape, a devancé cette fois la Britannique Anna Henderson (Jumbo-Visma), 4e de la 1re étape jeudi, et la Danoise Emma Norsgaard (Movistar), deuxième jeudi, dans un sprint massif.