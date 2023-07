BNXT League - Les Kangoeroes Malines s'offrent les services de l'ailier américain Walter Whyte

Walter Whyte arrive de l'Université de Boston, où il a effectué l'entièreté de son cursus, disputant cinq des six saisons depuis 2017-2018. En tant qu'arrière/ailier, il y a disputé 134 matches et a terminé avec des moyennes de 12,7 points, 6,2 rebonds et 1 assist. Pour sa dernière saison, il a signé 14,8 points de moyenne. Malines a annoncé l'arrivée de son nouveau joueur au lendemain de celle de Noah Gurley, un ailier fort qui arrive également de l'université. Auparavant, les Kangoeroes avaient déjà officialisé les signatures de Yannick Dammen (Limburg United), du Lituanien Augustas Peciukevicius (D2 espagnole), de Niels Van Den Eynde (Liège), et de Maxime Bilolo (Lierre) Le club avait également annoncé les prolongations de Mattias Palinckx, Jonas Foerts, Domien Loubry et Wen Mukubu. (Belga)