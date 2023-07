Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 s'est finalement replié dans le sillage de Solvay

L'indice bruxellois terminait ainsi la semaine en cédant 0,23% à 3.563,35 points avec 12 de ses éléments dans le rouge, ses voisins européens étant eux-mêmes partagés. Galapagos (37,14) était négative de 0,70% alors que UCB (79,32) et le poids-lourd arGEN-X (334,00) regagnaient 0,94 et 0,39% ; AB InBev (51,75) reculant de 0,08%, KBC (66,00) et Ageas (37,09) de 0,33 et 0,75%. D'Ieteren (158,90) et Elia (112,60) étaient négatives de 1,18 et 0,71%, Aperam (29,31) et Umicore (26,85) reculant de 0,88 et 1,25%. Les immobilières voyaient Aedifica (64,70) et Cofinimmo (72,70) remonter de 0,78 et 0,97%, WDP (27,44) regagnant 1,03%. Après avoir repris 28,4% en trois jours, Unifiedpost (4,095) reperdait par ailleurs 4,5% en compagnie de Atenor (26,60) et VGP (92,90) qui reculaient de 4 et 1,7%. Belysse (1,14) et Exmar (11,22) progressaient par contre de 8,6 et 2,5%, Orange Belgium (14,20) gagnant 2,6% tandis que Bekaert (43,02) et Econocom (2,58) abandonnaient 4,8 et 2,8%, Lotus Bakeries (7.480) reperdant 2,1%. DMS Imaging (0,0155) et MDxHealth (0,313) chutaient enfin de 6 et 4,6%, Mithra (2,03) et Celyad (0,542) abandonnant 5,1 et 2,2% tandis que Oxurion (0,0019) rebondissait de 11,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1235 USD, contre 1,1230 dans la matinée et 1,1190 la veille. Le lingot se négociait autour de 55.950 euros, en recul de 350 euros. (Belga)