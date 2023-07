Coups de couteau à Neufchâteau: un homme inculpé de tentative de meurtre

L'auteur présumé a été interpellé et privé de liberté durant la nuit de jeudi à vendredi, une heure environ après que la zone de police Centre-Ardenne a été avisée des faits. La victime, un homme de 39 ans, a reçu trois coups de couteau au niveau de l'abdomen et du thorax gauche. D'après les informations communiquées par le parquet jeudi après-midi, ses jours étaient toujours en danger. L'inculpé comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Marche, laquelle devra se prononcer sur la régularité du mandat d'arrêt et sur le maintien ou non de l'intéressé en détention préventive. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'altercation trouverait son origine dans un conflit interpersonnel, a fait savoir le parquet vendredi, confirmant ainsi les informations révélées jeudi par le groupe Sudinfo. (Belga)