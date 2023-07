CSIO 5* de Falsterbo - Les Belges cinquièmes de la Coupe des Nations en Suède

Pieter Devos (Nascar van 't Siamshof) et Koen Vereecke (Kasanova de la Pomme) ont apporté leur expérience à l'équipe. Devos a réalisé un sans-faute au premier tour et a commis deux fautes dans le deuxième tour. Vereecke a commis une faute au premier parcours et signé un sans-faute au deuxième. Abdel Saïd (Obama van Ostaayen), qui participait à sa première Coupe des Nations sous les couleurs belges a obtenu un résultat similaire. Nicola Philippaerts a pu compter sur Luna van't Ruytershof, qui faisait également ses débuts. Sur les deux tours, ils ont cumulé deux fautes. La Suisse a remporté la compétition par équipes avec seulement quatre points de pénalité, devant la Grande-Bretagne et les États-Unis qui ont terminé avec huit points de pénalité chacun. Au classement général de la Coupe Nations, la Belgique occupe la troisième place. La Suisse est en tête du classement devant l'Allemagne. (Belga)