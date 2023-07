Décès de l'écrivaine néerlandaise centenaire Marga Minco

Margo Minco est née Sara Menco le 31 mars 1920 à Ginneken en Bavel, dans la province de Brabant aux Pays-Bas, et est décédée à Amsterdam. "Avec son décès disparaît un des plus importants témoins de la guerre que la littérature néerlandaise a connu", a commenté le NRC sur son site internet. La romancière, née dans une famille juive orthodoxe, s'est illustrée en tant qu'écrivaine de la guerre avec son premier titre "Les herbes amères". Dans cette "petite chronique", comme elle décrit son texte pour souligner que tous les faits sont réels, elle explique comment elle a échappé de justesse à la déportation en mai 1943. Mme Minco s'est faufilée hors de sa maison à Amsterdam et a survécu à la guerre comme seule rescapée de sa famille. Elle a au fil de sa carrière reçu de multiples prix littéraires aux Pays-Bas pour les nombreux ouvrages qu'elle a publiés par la suite. (Belga)