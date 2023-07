Embarras de circulation dans 26 villes allemandes dus aux actions de Letzte Generation

Certains manifestants portaient des masques aux traits du chancelier Olaf Scholz et d'autres ministres comme Volker Wissing (aux Transports) ou Robert Habeck (à l'Économie). "Nous violons la loi", déclaraient certaines banderoles, en référence au non-respect par le gouvernement allemand de la loi sur le climat, qui vise à réduire les émissions de CO2 et à atteindre la neutralité climatique d'ici à 2045. "Le fédéral mène la société au bord du précipice", a lancé le porte-parole de Dernière Génération. "Il est de notre devoir démocratique de nous rebeller pacifiquement." L'organisation appelle à la création d'un conseil de citoyens qui aurait la main quant à la politique sur les énergies fossiles afin de mettre fin à son usage dans le pays d'ici 2030. Letzte Generation plaide aussi pour une limitation de vitesse à 100 km/h sur les autoroutes allemandes et pour limiter de manière permanente le prix des tickets de bus et de train à 9 euros. Les activistes de ce groupe militant n'en sont pas à leur coup d'essai. Jeudi matin, ils ont ainsi collé leurs mains sur le tarmac des aéroports allemands de Hambourg et de Dusseldorf, perturbant le transport aérien durant plusieurs heures. (Belga)