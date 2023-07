Erdogan: Poutine "d'accord avec moi" pour reconduire l'accord céréalier en Mer Noire

"Nous nous préparons à accueillir M. Poutine en août et nous sommes d'accord sur l'extension du corridor des céréales en Mer Noire", a déclaré à la presse M. Erdogan à l'issue de la prière de vendredi. Vladimir Poutine a jugé jeudi que "pas une seule" des demandes russes n'avait été prise en compte au cours des négociations en vue de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Durant une réunion Onu-UE, qui se déroule ces jeudi et vendredi à La Hulpe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a cependant estimé que "la balle (était) dans le camp du président Poutine". "La Russie a la responsabilité de prolonger l'accord ou alors l'insécurité alimentaire mondiale en sera la conséquence", a-t-elle souligné. La Russie avait déclaré la semaine dernière ne voir "aucune raison" de prolonger cet accord, se plaignant d'entraves à ses propres livraisons de produits agricoles. Signée en juillet 2022 à Istanbul avec la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et des Nations unies, l'Initiative sur les céréales en mer Noire a permis d'exporter près de 33 millions de tonnes de céréales d'Ukraine malgré la guerre. (Belga)