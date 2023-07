Euro d'athlétisme U23 - Yorunn Ligneel atteint la finale du saut en hauteur

Un saut à 1m87 aurait assuré une place en finale, mais les athlètes n'ont pas eu à sauter aussi haut puisque le plateau était déjà réduit à 12 participants une fois la barre placée à 1m81. Ligneel, qui a établi son record à 1m85 en mai dernier, a réussi un concours sans faute et s'est qualifiée en confiance pour la finale qui aura lieu dimanche. Nina Hespel s'est qualifiée pour les demi-finales du 400m haies. En 58.66, elle a couru le 16e temps des séries, tandis que son record personnel est de 56.08. La candidate au podium final courra les demi-finales samedi, et une potentielle finale dimanche. Elie Bacari a également obtenu son ticket pour les demi-finales en 110m haies, en signant le 7e temps des séries en 13.84. Son record personnel est de 13.71. Les demi-finales suivront vendredi soir, et la finale samedi soir. En 100m haies, Yanla Ndjip-Nyemeck a également accroché les demi-finales en courant 13.28 pour le 9e temps de toutes les participantes. Avec son record personnel de 12.99, elle disputera la demi-finale vendredi soir, et l'éventuelle finale samedi soir. La finale du 100m féminin aura lieu à 19h35 (heure belge), avec Delphine Nkansa. (Belga)