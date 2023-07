Euro U23 d'athlétisme - Delphine Nkansa 4e en finale du 100 m

La Sambrevilloise de l'Excelsior, âgée de 21 ans, a couru la ligne droite en 11.36 secondes (v:+0.6 m/s). Le titre est revenu à la Néerlandaise N'Ketia Seedo en 11.22 devant La Hongroise Boglarka Takacs (11.30) et la Suissesse Melissa Gutschmidt, médaille de bronze (11.33). Nkansa avait battu jeudi son record personnel lors de la demi-finale pour le porter à 11.22 (v: +1.1 m/s) se classant 2e et signant le 3e chrono des demi-finalistes. Le matin en séries elle avait déjà terminé 2e derrière Seedo en signant le temps de 11.39. Takacs avait réalisé le meilleur temps des demi-finales en 11.14, établissant à cette occasion la meilleure performance européenne de l'année en U23. Nkansa a terminé 6e sur 60 m du dernier Euro en salle d'Istanbul le 3 mars dernier et à la même place avec les Belgian Rockets du 4x100 l'été dernier à l'Euro de Munich. Plus tôt dans la soirée, Elie Bacari a été éliminé en demi-finales en 110 m haies à Espoo. Il a terminé 4e de la seconde course en 13.94. Le dernier qualifié au temps a couru en 13.66 dans la première demie. Yanla Ndjip-Nyemeck a connu un sort identique en demi-finales du 100 m haies. Elle n'a terminé que 7e de la seconde demie en 13.71 très loin de ses 13.28 en séries et de son record personnel de 12.99. La dernière qualifiée au temps pour la finale a couru en 13.21. (Belga)