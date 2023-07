France: le PDG de TotalEnergies reçoit la Légion d'honneur, au grand dam de la gauche

M. Pouyanné, qui avait déjà été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2015, a été élevé au rang d'officier à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. "Mettre à l'honneur un patron qui continue ses projets écocides, quel est le message?", a interrogé sur Twitter le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. "Pillez les ressources naturelles, creusez un projet écocide en Ouganda et en Afrique du Sud, accumulez des milliards sur la destruction de la planète... Et recevez la Légion d'honneur", a ironisé l'eurodéputée EELV (écologiste) Karima Delli. Députée du même parti, Sandrine Rousseau a dénoncé le niveau "absolument incroyable" "de cynisme, de déni climatique, de sentiment de toute puissance et d'impunité du président de la République". Sa collègue Alma Dufour, du parti de gauche radicale LFI, y a vu "un immense doigt d'honneur au changement climatique", tandis que l'eurodéputée Manon Aubry, également LFI, a estimé qu'il s'agissait de "la Légion d'honneur de la destruction de la planète et de l'évasion fiscale". Cible régulière des militants du climat, TotalEnergies a également été mis en cause en début de semaine par l'ONG Human Rights Watch (HRW), qui a considéré que le mégaprojet pétrolier mené par le géant français en Ouganda était un "désastre" pour la population, avait "dévasté les moyens de subsistance de milliers de personnes" et "contribuera(it) à la crise climatique mondiale". TotalEnergies avait au contraire affirmé "mettre les enjeux environnementaux et de biodiversité ainsi que les droits des communautés concernées au centre du projet". (Belga)