Grégoire Maret, parrain de la 21e édition du Dinant Jazz Festival

"La programmation de cette 21e édition a été réalisée en collaboration avec Grégoire Maret, fils spirituel de Toots Thielemans, qui s'est réellement impliqué dans le projet", explique le directeur du festival, Jean-Claude Laloux. Des artistes connus mondialement seront présents cette année. "On aura notamment le chanteur Frank McComb. Si on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Stevie Wonder. On aura aussi le bassiste Richard Bona, le célèbre pianiste Kenny Barron ou encore Chris Potter, l'un des meilleurs saxophonistes au monde", précise l'organisateur. Des "jam sessions" réunissant les musiciens du festival se dérouleront au café dinantais, Ledzz Bar, le vendredi et le samedi après les concerts, entre 23h00 et 2h00 du matin. De jeunes talents se produiront par ailleurs le samedi et le dimanche dans le cadre d'un concours au sein du Centre culturel de Dinant. La traditionnelle "messe Gospel" aura lieu le dimanche matin. Quelque 3.000 personnes sont attendues durant les trois jours de l'événement. (Belga)