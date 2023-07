Guatemala: la Cour constitutionnelle suspend la disqualification du parti d'Arevalo

Une résolution de la Cour constitutionnelle a accordé une injonction provisoire à M. Arevalo, annulant ainsi la mesure adoptée mercredi qui empêchait la participation du candidat de Semilla au scrutin, a déclaré la plus haute juridiction du Guatemala dans un communiqué. M. Arevalo avait déjà annoncé plus tôt, jeudi, le dépôt d'une plainte pour "prévarication" contre le procureur à l'origine de la suspension de l'enregistrement juridique de son parti. "Ce qui est important maintenant, c'est d'agir contre le procureur corrompu (Rafael) Curruchiche", avait-il déclaré en conférence de presse. Sandra Torres et Bernardo Arevalo, tous deux sociaux démocrates, s'étaient retrouvés en tête des 22 candidats à la présidence au premier tour, marqué par une forte abstention et un grand nombre de bulletins nuls. Favorite des sondages et candidate malheureuse à plusieurs reprises auparavant, Sandra Torres, ex-épouse de l'ancien président de gauche Alvaro Colom (2008-2012), a obtenu presque 16% des voix. Le député Bernardo Arevalo, fils du premier président démocratiquement élu du pays Juan José Arevalo (1945-1951), a créé la surprise avec presque 12% des suffrages. Il était placé en 8e position avec 2,9% des intentions de vote dans le dernier sondage préélectoral de l'institut Prodatos. (Belga)