Invasion de l'Ukraine - Berlin promet un soutien militaire à long terme à Kiev de 17 milliards d'euros

"Nous avons calculé que, depuis le début de la guerre (le 24 février 2022, NDLR) et jusqu'en 2027, ce seront probablement 17 milliards d'euros que nous dépenserons pour des livraisons d'armes à l'Ukraine provenant d'Allemagne ou financées par l'Allemagne", a déclaré M. Scholz. Dans un document du gouvernement allemand publié mercredi sur son site internet, les aides militaires à l'Ukraine se décomposent de la façon suivante: 2 milliards d'euros en 2022, environ 5,4 milliards d'euros en 2023 et environ 10,5 milliards d'euros jusqu'en 2027. Ce soutien provient de stocks de l'armée allemande mais aussi de matériels livrés par les industriels, parfois en coopération avec d'autres partenaires. Au premier jour du sommet des dirigeants de l'Otan mardi à Vilnius, l'Allemagne s'était engagée à de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine pour un montant de près de 700 millions d'euros. Cette annonce intervenait seulement deux mois après une précédente promesse de 2,7 milliards d'euros annoncée juste avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Allemagne. L'Allemagne a longtemps été critiquée par Kiev et certains de ses partenaires européens, notamment à l'Est, pour la timidité de son soutien militaire à l'Ukraine. Mais depuis plusieurs mois, Berlin a intensifié ses efforts en la matière: elle livre désormais notamment des munitions, des chars de combat Leopard et de la défense anti-aérienne. (Belga)