Invasion de l'Ukraine - La Belgique a déjà formé un millier de militaires ukrainiens, sur son sol et à l'étranger

"Nous avons formé au niveau de la Défense belge certainement au minimum mille militaires ukrainiens à ce stade et nous continuons à le faire régulièrement dans différents domaines, en fonction de leurs besoins (exprimés par les autorités ukrainiennes, ndlr) en se parlant avec les partenaires et les alliés", avait déclaré Mme Dedonder (PS) au dernier jour, mercredi, du sommet de l'Otan à Vilnius. Elle avait précisé que ces formations concernaient "le domaine du déminage, des forces spéciales, de l'artillerie". La ministre a rappelé que son département avait aussi fourni du matériel - accompagné d'une formation, éventuellement par les firmes civiles qui le fournissent - dans le domaine CBRN (contre les menaces chimiques, bactériologiques, radiologiques et nucléaires), celui du le déminage et les drones sous-marins, construits par la société Exail dans son usine d'Ostende. Le gros de l'effort est toutefois fourni en Allemagne et en Pologne dans le cadre de la mission européenne de formation EUMAM ("European Military Assistance Mission") "dans laquelle on s'est inscrit immédiatement" après son lancement en novembre dernier, a-t-elle souligné. Lors d'une rencontre jeudi avec la presse, l'amiral Hofman a confirmé que "quelques" militaires ukrainiens suivaient des formations en Belgique. (Belga)