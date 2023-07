Invasion de l'Ukraine - La Russie a perdu près de 250.000 soldats depuis le début de la guerre, selon l'Ukraine

La Russie ainsi que l'Ukraine exagèrent le nombre de morts dans les rangs ennemis et dissimulent les décès dans leurs propres rangs. La Russie n'a par ailleurs plus donné de chiffres depuis le mois de septembre. À cette période, près de 6.000 soldats russes avaient péri sur le front. Selon des estimations occidentales, chaque côté compte au moins 150.000 morts ou blessés graves. Le médium en ligne russe Media zona et la BBC ont identifié 22.600 soldats russes tombés au combat au cours d'une enquête conjointe menée autour des pertes russes. (Belga)