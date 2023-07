Invasion de l?Ukraine - Les combattants de Wagner ont commencé à travailler comme "instructeurs" au Bélarus

"Des sessions d'entraînement avec des unités des troupes territoriales se déroulent près d'Assipovitchy", dans l'est du pays, a indiqué le ministère bélarusse de la Défense, ajoutant que ces conscrits apprennent, entre autres, "les techniques de déplacement sur le champ de bataille et de tir tactique". "Les combattants de Wagner jouent le rôle d'instructeurs dans un certain nombre de disciplines militaires", ajoute le ministère bélarusse qui a également publié une vidéo des exercices sur YouTube. "Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une expérience très utile pour notre armée", déclare un militaire dans cette vidéo. "Nous n'avons pas participé à des combats depuis la fin de la guerre en Afghanistan", a-t-il ajouté, en référence à l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979. Fin juin, le groupe paramilitaire Wagner, qui a joué un rôle clé dans l'offensive de Moscou en Ukraine, a cherché à renverser la direction militaire russe lors d'une révolte éclair. Son chef, Evguéni Prigojine, avait assuré que son soulèvement ne visait pas à renverser le pouvoir, mais à sauver Wagner d'un démantèlement par l'état-major russe, qu'il accuse d'incompétence dans le conflit en Ukraine. La mutinerie a pris fin le 24 juin au soir, avec un accord prévoyant le départ au Bélarus de M. Prigojine. Ses combattants se sont vus proposer par le président russe Vladimir Poutine de rejoindre les troupes régulières, de partir pour le Bélarus ou de retourner à la vie civile. Le sort de Prigojine est lui incertain, le Kremlin ayant seulement reconnu l'avoir rencontré fin juin, quelques jours après sa rébellion, en compagnie des principaux commandants de Wagner. (Belga)