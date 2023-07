JO 2024 - Pas de critères supplémentaires imposés par la fédération belge d'athlétisme pour les JO

Pour les Mondiaux de Budapest, qui se tiendront du 19 au 27 août dans la capitale hongroise, Belgian Athletics avait en effet choisi d'imposer des critères plus sévères que ceux proposés de la fédération internationale. Les athlètes devaient notamment faire partie du top-36 du classement mondial. Le COIB, qui n'est pas favorable à cette décision, a collaboré avec la fédération belge pour se limiter aux critères internationaux concernant la sélection pour les Jeux Olympiques 2024, comme c'était le cas pour les deux dernières éditions, à Tokyo et à Rio. Pour les JO 2020, la Belgique avait cependant réclamé de ses marathoniens un certain temps de qualification, afin d'éviter que des athlètes belges ne terminent bien au-delà du top-50 de l'épreuve, comme ce fut le cas à Rio. Cette restriction a été supprimée pour les JO 2024. Les athlètes pourront donc se qualifier pour Paris de deux manières : en courant un temps sous les minima ou via le classement mondial. La période de sélection a débuté le 1er juillet 2023 et se terminera le 30 juin 2024. Sur le marathon et les épreuves combinées, la sélection est ouverte depuis le 1er janvier. Pour l'instant, cinq Belges ont déjà atteint les minima : Cynthia Bolingo (400m), Hanne Claes (400m haies) et les marathoniens Hanne Verbruggen, Bashir Abdi et Koen Naert. (Belga)