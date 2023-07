JO 2024 - Pas invitée aux Jeux Olympiques 2024, la Russie critique la décision "injustifiée" du CIO

Le CIO a pour tradition d'émettre des invitations officielles aux pays, un an avant le début de Jeux Olympiques. Plus de 200 comités nationaux olympiques devraient recevoir le courrier d'ici le 26 juillet. La Russe et le Bélarus ne seront pas concernés, néanmoins, en raison de l'invasion russe en Ukraine. À propos de la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux de Paris, l'été prochain, le CIO a déjà laissé entendre qu'il rendrait une décision "au moment opportun." Le porte-parole du Kremlin a annoncé que la Russe continuerait à mettre la pression pour ses athlètes puisse participer aux compétitions en 2024. (Belga)