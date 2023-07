La Bourse de Tokyo finit en petite baisse, l'appréciation du yen a pesé

L'indice vedette de Tokyo, le Nikkei, a fini proche de l'équilibre (-0,09% à 32.391,26 points) et a stagné sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 0,17% à 2.239,10 points. A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait encore 0,36% vers 07H00 GMT et s'apprêtait ainsi à signer un bond de près de 6% sur l'ensemble de la semaine écoulée, sur fond des spéculations autour de nouvelles aides de Pékin pour l'économie chinoise et de plus de mansuétude du gouvernement à l'égard des géants chinois de la tech. Selon le quotidien japonais Yomiuri, Nissan (-2,12% à 556,2 yens) a accepté d'investir environ 100 milliards de yens (647 millions d'euros au taux de change actuel) dans Ampere, le pôle électrique de son allié Renault qui doit être introduit en Bourse début 2024. Cet investissement fait partie du nouvel accord-cadre entre Renault et Nissan annoncé en février dernier mais dont la finalisation a traîné en longueur. Des annonces officielles devraient intervenir la semaine prochaine, selon plusieurs sources proches du dossier. Le yen refluait légèrement face au dollar, qui s'échangeait pour 138,38 yens vers 07H15 GMT (09H15, heure de Bruxelles) contre 138,05 yens jeudi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise baissait aussi par rapport à l'euro, qui valait 155,11 yens contre 154,98 yens la veille. L'euro valait 1,1206 dollar contre 1,1226 dollar jeudi à 21H00 GMT. Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain cédait 0,1% à 76,81 dollars après 07H00 GMT (09H00, heure de Bruxelles) et le baril de Brent de la mer du Nord perdait 0,16% à 81,23 dollars. (Belga)